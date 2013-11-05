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市场报道 | 2013年 11月 6日 星期三 06:04 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因农户卖出创纪录的收成

路透11月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，交易商称，因美国农户开始卖出创纪录的玉米收成。

一位农业气象学家周二称，本周稍早的阵雨导致美国玉米和大豆的收割放缓，但本周晚些时候天气转干，将使收割再度加速。

在美国农业部周五1700 GMT公布11月产量和供需报告前，市场出现一定的结清头寸操作。

一项路透调查显示，分析师预计美国2013年玉米收成为创纪录的140.03亿蒲式耳，高于农业部9月预估的138.43亿蒲式耳。

调查预计2013/14年玉米结转库存为20.29亿蒲式耳，高于农业部9月预估的18.55亿蒲式耳，且远高于2012/13年的6.61亿蒲式耳。

农业部表示，民间出口商周二报告，向韩国和不知名目的地出口销售26.6万吨美国玉米，本作物销售年度交割。

12月玉米期货低于所有移动均线，九日相对强弱指标为28。

　　12月玉米合约 跌1-1/4美分，报4.25美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为324,829口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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