芝加哥期市：玉米期货收低，因预期美国收成创纪录

路透11月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商称，因预期美国收成将创纪录。

CBOT新作12月玉米合约 跌3-3/4美分，报4.21-1/4美元。

产量预估机构Lanworth周三上调全球玉米和大豆产量预估值，因美国关键作物种植地区的仓库报告，收成较预期更好。

巴西媒体报告，中国已同意进口巴西玉米，为玉米产量急升导致供应过剩的巴西提供了一个关键出口市场。

一项路透调查显示，分析师预期2013年美国玉米产量为140.03亿蒲式耳的创纪录高位，高于美国农业部在9月时预估的138.43亿蒲式耳。

调查显示，预期2013/14年玉米结转库存为20.29亿蒲式耳，高于美国农业部9月预估的18.55亿蒲式耳，且远高于2012/13年的6.61亿蒲式耳。

12月玉米期货低于所有移动均线，九日相对强弱指标为23。

今日CBOT玉米期货成交量预计为376,327口。(完)

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