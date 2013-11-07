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市场报道 | 2013年 11月 8日 星期五 05:51 BJT

芝加哥期市：玉米期货持平，静待农业部数据供需报告

路透11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四基本收平，交投震荡，交易商说，投资人等待周五公布的农业部供需报告。

在美国农业部周五1700 GMT公布11月作物出产和供需报告前，投资人调整头寸。

一项路透调查显示，分析师平均预期2013年美国玉米产量为创纪录的140.03亿蒲式耳，高于美国农业部在9月时预估的138.43亿蒲式耳。

调查显示，分析师平均预期2013/14年玉米结转库存为20.29亿蒲式耳，高于美国农业部9月预估的18.55亿蒲式耳。

美国农业部周四表示，上周净出口销售美国玉米总计171.86万吨，高于预期的100-130万吨。

周度出口销售包括出售28.94万吨玉米往中国，出售38.24万吨玉米到日本。

12月玉米期货低于所有移动均线，九日相对强弱指标为24。

CBOT新作12月玉米合约 跌3/4美分，报4.20-1/4美元。

　　

今日CBOT玉米期货成交量预计为478,181口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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