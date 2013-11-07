芝加哥期市：玉米期货持平，静待农业部数据供需报告

在美国农业部周五1700 GMT公布11月作物出产和供需报告前，投资人调整头寸。

一项路透调查显示，分析师平均预期2013年美国玉米产量为创纪录的140.03亿蒲式耳，高于美国农业部在9月时预估的138.43亿蒲式耳。