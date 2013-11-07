芝加哥期市：玉米期货持平，静待农业部数据供需报告

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四基本收平，交投震荡，交易商说，投资人等待周五公布的农业部供需报告。
在美国农业部周五1700 GMT公布11月作物出产和供需报告前，投资人调整头寸。
一项路透调查显示，分析师平均预期2013年美国玉米产量为创纪录的140.03亿蒲式耳，高于美国农业部在9月时预估的138.43亿蒲式耳。
调查显示，分析师平均预期2013/14年玉米结转库存为20.29亿蒲式耳，高于美国农业部9月预估的18.55亿蒲式耳。
美国农业部周四表示，上周净出口销售美国玉米总计171.86万吨，高于预期的100-130万吨。
周度出口销售包括出售28.94万吨玉米往中国，出售38.24万吨玉米到日本。
12月玉米期货低于所有移动均线，九日相对强弱指标为24。
CBOT新作12月玉米合约 跌3/4美分，报4.20-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为478,181口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。