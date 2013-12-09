芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于出口需求和供需报告公布前的空头回补

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，受助于技术性买盘和农业部月度供需报告公布前的空头回补。
利好的出口数据提供进一步支撑。农业部报告，上周出口检验美国玉米4,024.6万蒲式耳，远高于2,800-3,200万蒲式耳的预估区间。
市场预期，农业部周二公布的月度供需报告将下调美国2013/14年玉米结转库存预估，以反应近期的出口需求。
接受路透调查的分析师的平均预期为，美国玉米结转库存为18.71亿蒲式耳，农业部11月的预估为18.87亿蒲式耳。
交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 在位于20日移动均线切入位的支撑位4.31-1/2美元和位于50日移动均线切入位的阻力位4.41-3/4之间交投。该合约收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.38美元。
CBOT报告无12月玉米合约交割，该合约周五到期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为138,141口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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