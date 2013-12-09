芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于出口需求和供需报告公布前的空头回补

路透12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，受助于技术性买盘和农业部月度供需报告公布前的空头回补。

利好的出口数据提供进一步支撑。农业部报告，上周出口检验美国玉米4,024.6万蒲式耳，远高于2,800-3,200万蒲式耳的预估区间。

市场预期，农业部周二公布的月度供需报告将下调美国2013/14年玉米结转库存预估，以反应近期的出口需求。

接受路透调查的分析师的平均预期为，美国玉米结转库存为18.71亿蒲式耳，农业部11月的预估为18.87亿蒲式耳。

交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 在位于20日移动均线切入位的支撑位4.31-1/2美元和位于50日移动均线切入位的阻力位4.41-3/4之间交投。该合约收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.38美元。

CBOT报告无12月玉米合约交割，该合约周五到期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为138,141口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)