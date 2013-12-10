芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于获利了结和小麦市场颓势

路透12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收跌，交易商称，受累于技术性卖盘和3月合约触及近一个月高位后出现的获利了结卖盘。

小麦市场颓势也波及玉米期货，之前美国农业部在月度供需报告中上调2013/14年全球小麦结转库存预估，超出了市场的预期。

农业部供需报告公布后，CBOT-3月玉米期货 应声上扬，触及11月14日以来最高4.40-3/4美元，之后转升为跌，因未能升穿位于50日移动均线切入位4.41-1/4美元的阻力位。

农业部将2013/14年美国玉米结转库存预估下调至17.92亿蒲式耳，11月的预估为18.87亿蒲式耳。下调后的数据不及市场预期的18.71亿蒲式耳。

农业部将全球玉米结转库存预估下调至1.6246亿吨，低于11月预估1.6433亿吨，也低于市场预估均值1.633亿吨。

无CBOT-12月合约交割，该合约将于周五到期。 3月玉米合约 跌2美分，收报每蒲式耳4.36美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为213,215口。(完)

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