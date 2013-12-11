芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因乙醇产量增加和技术性买盘

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，交易商称，受助于基金驱动的技术性买盘，以及乙醇利润率强劲提振美国国内对玉米的需求。
美国能源资料协会(EIA)报告，最新一周美国乙醇日产量为94.4万桶，较之前一周增加3.1万桶。
EIA报告，美国乙醇库存为1,545万桶，较之前一周增加32.4万桶。
商品基金年底前的空头回补也提供支撑。
中国因转基因问题拒收更多美国玉米引发的忧虑限制价格涨幅。中国质检总局周三称，再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米，因其中检出MIR162转基因成分。
农业部称，民间出口商出口12万吨美国玉米至不知名目的地，2013/14年交割。
CBOT-3月玉米合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.39-1/4美元，处于前一日的交易区间内。
中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，2013年玉米产量预计为21,774万吨，同比增长5.9%，稻谷产量预计为20,275万吨，同比下降0.7%。
市场预计，周四公布的农业部报告将显示，上周出口销售美国玉米60-75万吨。
今日无CBOT-12月合约交割，该合约五到期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为114,600口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的
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