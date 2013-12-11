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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因乙醇产量增加和技术性买盘

路透12月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，交易商称，受助于基金驱动的技术性买盘，以及乙醇利润率强劲提振美国国内对玉米的需求。

美国能源资料协会(EIA)报告，最新一周美国乙醇日产量为94.4万桶，较之前一周增加3.1万桶。

EIA报告，美国乙醇库存为1,545万桶，较之前一周增加32.4万桶。

商品基金年底前的空头回补也提供支撑。

中国因转基因问题拒收更多美国玉米引发的忧虑限制价格涨幅。中国质检总局周三称，再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米，因其中检出MIR162转基因成分。

农业部称，民间出口商出口12万吨美国玉米至不知名目的地，2013/14年交割。

CBOT-3月玉米合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.39-1/4美元，处于前一日的交易区间内。

中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，2013年玉米产量预计为21,774万吨，同比增长5.9%，稻谷产量预计为20,275万吨，同比下降0.7%。

市场预计，周四公布的农业部报告将显示，上周出口销售美国玉米60-75万吨。

今日无CBOT-12月合约交割，该合约五到期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为114,600口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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