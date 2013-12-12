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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因担心美国玉米出口中国的前景

路透12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商称，因投资人担心美国玉米出口中国的前景，以及美国参议员提出取消强制在汽油中加入玉米生产的乙醇的要求的议案。

CBOT-3月玉米期货跌5美分，结算价报4.34-1/4美元。

由于检出未经批准的转基因成分，中国再次拒收一批美国玉米，而且还有三批美国玉米可能遭拒。

由10名美国参议员组成的一小组周四提出一项两党议案，取消在汽油中加入玉米制乙醇的强制要求，指目前法案推高食品和动物饲料价格，并污染环境。

美国农业部周四报告，民间出口商报告称向未具名目的地出口12万吨美国玉米，本市场年度付运。

美国农业部周四公布的周度出口销售报告中表示，上周出口2013/14年度美国玉米69.54万吨，在市场预估区间60-75万吨内。

3月玉米期货目前低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为51。

今日CBOT玉米期货成交量预计为235,418口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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