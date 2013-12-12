芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因担心美国玉米出口中国的前景

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商称，因投资人担心美国玉米出口中国的前景，以及美国参议员提出取消强制在汽油中加入玉米生产的乙醇的要求的议案。
CBOT-3月玉米期货跌5美分，结算价报4.34-1/4美元。
由于检出未经批准的转基因成分，中国再次拒收一批美国玉米，而且还有三批美国玉米可能遭拒。
由10名美国参议员组成的一小组周四提出一项两党议案，取消在汽油中加入玉米制乙醇的强制要求，指目前法案推高食品和动物饲料价格，并污染环境。
美国农业部周四报告，民间出口商报告称向未具名目的地出口12万吨美国玉米，本市场年度付运。
美国农业部周四公布的周度出口销售报告中表示，上周出口2013/14年度美国玉米69.54万吨，在市场预估区间60-75万吨内。
3月玉米期货目前低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为51。
今日CBOT玉米期货成交量预计为235,418口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。