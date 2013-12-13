芝加哥期市：CBOT玉米期货本周小跌2.1%，因担忧中国会取消进口

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，因担心美国玉米的最大进口国之一中国会限制进口美国玉米。
本周，指标CBOT-3月玉米合约 回落2.1%，过去五日中有三日收跌。
3月玉米合约盘中跌穿位于30日移动均线的关键支撑位。还跌至20日移动均线之下。
CBOT-12月合约 1800 GMT到期，该合约收跌7-3/4美分，报每蒲式耳4.20-1/2美元。
一位行业消息人士周五称，中国政府明年初可能会继续严格检验美国玉米船货中是否含有未经批准的转基因成分，以遏制低价进口玉米流入，扶助支撑国内玉米价格。
包括农业部部长威尔萨克在内的一美国代表团下周将前往北京，讨论贸易问题。
今日CBOT玉米期货成交量预计为170,814口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
据今早在联交所的声明称，该行周四在伦敦买入约413万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5099英镑，涉资约2,688万英镑。