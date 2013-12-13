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市场报道 | 2013年 12月 14日 星期六 06:20 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货本周小跌2.1%，因担忧中国会取消进口

路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，因担心美国玉米的最大进口国之一中国会限制进口美国玉米。

本周，指标CBOT-3月玉米合约 回落2.1%，过去五日中有三日收跌。

3月玉米合约盘中跌穿位于30日移动均线的关键支撑位。还跌至20日移动均线之下。

CBOT-12月合约 1800 GMT到期，该合约收跌7-3/4美分，报每蒲式耳4.20-1/2美元。

一位行业消息人士周五称，中国政府明年初可能会继续严格检验美国玉米船货中是否含有未经批准的转基因成分，以遏制低价进口玉米流入，扶助支撑国内玉米价格。

包括农业部部长威尔萨克在内的一美国代表团下周将前往北京，讨论贸易问题。

今日CBOT玉米期货成交量预计为170,814口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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