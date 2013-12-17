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市场报道 | 2013年 12月 18日 星期三 06:02 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于美联储会议前的空头回补

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨，交易商称，受助于空头回补，且未受中国近期拒收含有未经批准的某一类转基因玉米的美国玉米船货影响。

CBOT-3月玉米期货 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳4.26-3/4美元。

市场在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布政策决定前调整头寸。

美国农业部周二称，民间出口商报告出口销售278,384吨美国玉米给日本，下一收割年度交割。

3月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为43。

今日CBOT玉米期货成交量预计为134,497口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)
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