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市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 04:19 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货在节前清淡交投中连升第四日

路透12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，连升四日，交易商称因阿根廷天气干燥且美国现货市场强劲。

指标CBOT-3月玉米合约 升3/4美分，报4.34-1/2美元，尾盘转跌为升，今日在圣诞节前提前收盘。

本周至下周初，阿根廷玉米和大豆种植区多数地区将迎来对作物有利的降雨，会有助于缓解作物缺水的情况。

交易员表示，美国中西部加工厂和乙醇工厂玉米现货价格持稳至上升，因农户出售和出货缓慢。

3月玉米合约低于所有关键移动均线切入位水准，九日相对强弱指标为57。

今日CBOT玉米期货成交量预计为42,395口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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