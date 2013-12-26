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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 06:04 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因中国拒收美国干酒糟

路透12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急跌近2%，市场交投清淡，交易商称，因担忧中国对美国玉米及其副产品的出口需求减弱。

中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)。随着中国严格检查未获批准的MIR 162转基因成份，未来几周预料将有更多美国DDGS将遭到拒收。

天气模型预计出南美将迎来对作物生长有利的降雨，包括阿根廷作物种植带的干旱地区，令玉米期价进一步承压。

交易商和分析师预计，美国农业部周五公布的上周出口销售报告将显示，上周出口销售美国玉米55-75万吨。

CBOT-3月玉米合约 跌穿位于20日移动均线切入位4.30-3/4美元的支撑位。

CBOT-3月玉米合约 收报每蒲式耳4.26-1/4美元，下跌8-1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为103,959口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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