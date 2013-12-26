芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因中国拒收美国干酒糟

路透12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急跌近2%，市场交投清淡，交易商称，因担忧中国对美国玉米及其副产品的出口需求减弱。
中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)。随着中国严格检查未获批准的MIR 162转基因成份，未来几周预料将有更多美国DDGS将遭到拒收。
天气模型预计出南美将迎来对作物生长有利的降雨，包括阿根廷作物种植带的干旱地区，令玉米期价进一步承压。
交易商和分析师预计，美国农业部周五公布的上周出口销售报告将显示，上周出口销售美国玉米55-75万吨。
CBOT-3月玉米合约 跌穿位于20日移动均线切入位4.30-3/4美元的支撑位。
CBOT-3月玉米合约 收报每蒲式耳4.26-1/4美元，下跌8-1/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为103,959口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)