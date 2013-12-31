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市场报道 | 2014年 1月 1日 星期三 05:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，今年劲挫40%

路透12月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低，交易商称因全球饲料谷物堆积如山，且全球玉米出口大国阿根廷降雨提振产量前景。

CBOT-3月合约 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.22美元。该合约2013年劲挫40%。

一农业气象学家周二表示，美国中西部北部地区本周天气严寒，将继续令水路运输放缓。

3月玉米期货低于所有关键移动均线切入位，九日相对强弱指标为36。

今日CBOT玉米期货成交量预计为114,405口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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