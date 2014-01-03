芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，从合约低点反弹

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称在触及合约低点后，玉米期货获得逢低承接买盘，结束了三日连跌。
交易商还表示，小麦期货升势为玉米市场提供了支撑。
交投最活跃的3月玉米期货 盘中触及合约低点4.17美元，结算价升3美分，报4.23-1/2美元。本周该合约跌0.9%。
市场持续担心中国拒收含有未经批准转基因谷物的美国船货，限制了市场涨幅。
美国农业部周度出口销售报告显示，在截至12月26日该周，中国共取消美国玉米船货净11.6万吨，该数据也反映出改运至其他亚洲国家的船货。
今日CBOT玉米期货成交量预计为169,827口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)