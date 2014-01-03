芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，从合约低点反弹

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称在触及合约低点后，玉米期货获得逢低承接买盘，结束了三日连跌。

交易商还表示，小麦期货升势为玉米市场提供了支撑。

交投最活跃的3月玉米期货 盘中触及合约低点4.17美元，结算价升3美分，报4.23-1/2美元。本周该合约跌0.9%。

市场持续担心中国拒收含有未经批准转基因谷物的美国船货，限制了市场涨幅。

美国农业部周度出口销售报告显示，在截至12月26日该周，中国共取消美国玉米船货净11.6万吨，该数据也反映出改运至其他亚洲国家的船货。

今日CBOT玉米期货成交量预计为169,827口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)