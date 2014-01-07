芝加哥期市：玉米期货收跌，美国政府公布供需报告前交易商调整头寸

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，终止之前两日连涨之势，因交易商在美国农业部本周晚些时候公布月度供需报告前调整头寸。
市场预计，农业部将在周五上调2013年美国玉米产量预估，和2013/14年美国和全球玉米结转库存的预估。
小麦期货走疲也加重玉米市场的压力。
商品指数基金将在周三开始的五个交易日内购买玉米，以进行年度头寸再平衡的预期扶助支撑市场。
CBOT-3月玉米期货 盘中升至12月26日以来最高4.30美元，后转升为跌，收挫1-3/4美分，报每蒲式耳4.26美元。
JC Intelligence Co的中国市场分析师称，越来越多的美国干酒糟将通过中国检疫，之前中国政府拒收美国出口的含有未经批准的转基因玉米成分的干酒糟。
今日CBOT玉米期货成交量预计为201,425口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。