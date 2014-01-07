芝加哥期市：玉米期货收跌，美国政府公布供需报告前交易商调整头寸

路透1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，终止之前两日连涨之势，因交易商在美国农业部本周晚些时候公布月度供需报告前调整头寸。

市场预计，农业部将在周五上调2013年美国玉米产量预估，和2013/14年美国和全球玉米结转库存的预估。

小麦期货走疲也加重玉米市场的压力。

商品指数基金将在周三开始的五个交易日内购买玉米，以进行年度头寸再平衡的预期扶助支撑市场。

CBOT-3月玉米期货 盘中升至12月26日以来最高4.30美元，后转升为跌，收挫1-3/4美分，报每蒲式耳4.26美元。

JC Intelligence Co的中国市场分析师称，越来越多的美国干酒糟将通过中国检疫，之前中国政府拒收美国出口的含有未经批准的转基因玉米成分的干酒糟。

今日CBOT玉米期货成交量预计为201,425口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)