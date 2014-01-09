版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌1.2%，因出口减少

路透芝加哥1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连跌第三日，触及2010年8月以来最低，交易商称，受累于美国出口疲弱。

交易商还指出，在农业部周五公布月度产量数据前，投资者调整头寸。市场预计，农业部将在报告中上调本已处于创纪录水平的去年夏天玉米收成预估。

指标CBOT-3月玉米期货 盘中触及4.08美元的合约新低，为近月合约自2010年8月25日以来最低。

3月合约收在20日波林格区间的底部之下，为11月18日以来首次。

美国农业部周四上午称，上周出口销售美国玉米15.53万吨，低于市场预估的20-70万吨。

　　3月玉米合约 跌5美分，报4.12美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为402,238口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐