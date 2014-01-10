芝加哥期市：CBOT玉米劲涨4.8%，因美国农业部下调产量预估

路透芝加哥1月10日 - 美国玉米期货周五劲涨4.8%，至逾两周高位，交易商说，因美国政府意外下调去年秋季玉米收成预估。

在美国农业部报告出炉后，指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米合约升穿位于20日，30日和50日移动均线的关键阻力位。在数据公布前，玉米下跌至2010年8月来最低。

近月玉米合约录得2013年4月29日来最大单日百分比涨幅。

本周，CBOT玉米上涨1.9%。

美国农业部表示，预期2013/14年美国玉米收成为139.25亿蒲式耳，每英亩玉米单产预期为158.8蒲式耳。两个数据均低于政府之前的预估，且低于分析师预估区间的低端。

美国农业部也表示，玉米库存在2013/14作物销售年度末将为16.31亿蒲式耳，较分析师预期的低2.3亿蒲式耳。

3月玉米合约 大涨20-3/4美分，报4.32-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为645,533口。(完)

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