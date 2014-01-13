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市场报道 | 2014年 1月 14日 星期二 05:58 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于库存报告公布后的后续买盘

路透1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘小涨，受助于美国农业部上周下调2013/14年美国玉米结转库存预估后出现的后续买盘，市场预估美国玉米库存会增加。

农业部公布2013/14年玉米结转库存较预期紧蹙后，高盛将三个月和六个月玉米价格预期从之前的4美元上调至4.25美元。

今日是商品指数为期五日的年度权重调整期的第四天，来自商品指数基金的买盘支撑玉米价格。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米2,090.2万蒲式耳，低于市场预估区间2,200-2,700万蒲式耳。

美国农业部称，民间出口商证实出口销售12万吨美国高粱至中国，2013/14年交割。 　　3月玉米合约 升1-3/4美分，报4.34-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为373,960口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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