芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于库存报告公布后的后续买盘

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘小涨，受助于美国农业部上周下调2013/14年美国玉米结转库存预估后出现的后续买盘，市场预估美国玉米库存会增加。
农业部公布2013/14年玉米结转库存较预期紧蹙后，高盛将三个月和六个月玉米价格预期从之前的4美元上调至4.25美元。
今日是商品指数为期五日的年度权重调整期的第四天，来自商品指数基金的买盘支撑玉米价格。
美国农业部报告，上周出口检验美国玉米2,090.2万蒲式耳，低于市场预估区间2,200-2,700万蒲式耳。
美国农业部称，民间出口商证实出口销售12万吨美国高粱至中国，2013/14年交割。 3月玉米合约 升1-3/4美分，报4.34-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为373,960口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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