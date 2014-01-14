芝加哥期市：CBOT玉米收低，因获利了结

路透芝加哥1月14日 - 美国玉米期货周二下跌，交易商说，因价格在连升两天涨至三周高位后，投资人获利了结。

交易商也表示，一些农夫在近期价格上涨后卖出玉米也令市场承压，与此同时，商业买家对冲其买入。

玉米跌幅受限，因交投最活跃的CBOT-3月玉米合约跌穿30日和50日移动均线关键技术水平后，有低吸买家，为3月玉米合约提供支撑。

3月玉米合约 跌3美分，报4.31-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为271,392口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>