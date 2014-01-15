芝加哥期市：玉米期货收低，因中国再次拒收美国玉米产品及现货市场疲弱

路透芝加哥1月15日 - 美国玉米期货周三下挫1.3%，交易商称因中国再次拒收含转基因成分的美国干玉米酒糟，且现货市场需求不断减少。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货跌穿关键技术水准30日和50日移动均线切入位，之后在20日移动均线切入位附近找到支撑。

3月合约 收盘接近日低，报4.25-3/4美元，跌5-3/4美分。

交易商周三表示，中国检疫当局已经进一步拒绝来自美国的干玉米酒糟（DDGs），因为这种玉米加工产生的副产品中存在未经批准的转基因成分。

分析师预计，美国农业部周四早公布的周度出口销售数据将显示，最近一周美国出口销售玉米30-55万吨，高于之前一周的15.52万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为216,178口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)