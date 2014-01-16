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市场报道 | 2014年 1月 17日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受技术性买盘和出口销售带动

(重发以删除缀字)

路透芝加哥1月16日 - 美国玉米期货周四收高，受到优于预期的出口销售和技术性买盘支撑。

交易商称交投最活跃的CBOT-3月玉米期货连跌两日后在4.25美元寻获支撑。

美国农业部周四早公布，最近一周出口销售2013/14市场年度玉米82.1万吨，高于预估的35-60万吨。

但农业部的数据也显示，中国又取消了16.98万吨美国玉米的订单。

3月玉米合约 升2-1/4美分，报4.28美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为258,137口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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