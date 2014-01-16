芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受技术性买盘和出口销售带动

路透芝加哥1月16日 - 美国玉米期货周四收高，受到优于预期的出口销售和技术性买盘支撑。

交易商称交投最活跃的CBOT-3月玉米期货连跌两日后在4.25美元寻获支撑。

但农业部的数据也显示，中国又取消了16.98万吨美国玉米的订单。