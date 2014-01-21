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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受低吸买盘带动收高

路透芝加哥1月21日 - 美国玉米期货周一收高，在上周下挫2%后有温和低吸买盘支撑。

阿根廷降雨触发大豆期货重挫，限制玉米期货升幅。

美国农业部公布，最近一周出口检验美国玉米2,981.1万蒲式耳，超过市场预估的2,000-2,500万。一周前为2,091.4万。数据对玉米期货也有支撑。

指标CBOT-3月玉米合约 升1美分，报每蒲耳4.25美元

今日CBOT玉米期货成交量预计为257,101口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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