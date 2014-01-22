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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，现货市场坚挺提供支撑

路透芝加哥1月22日 - 美国玉米期货周三收高，交易商称因现货市场坚挺以及一些技术性买盘提供了支撑。

指标CBOT-3月玉米合约 在10日移动均线切入位4.25美元附近寻获技术支撑，结算价升1-1/4美分，报每蒲耳4.26-1/4美元。

3月合约盘中一度触及一周高位，但在50日移动均线切入位4.29美元遭遇阻力。

美国农业部称，民间出口商报告向日本出口了105,664吨美国玉米，2014/15市场年度付运。

美国中西部乙醇工厂现货玉米价格坚挺，因天气造成运输迟缓，限制了供应。

今日CBOT玉米期货成交量预计为226,867口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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