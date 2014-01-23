芝加哥期市：CBOT玉米上涨，和小麦一起走高

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨，交易商说，玉米和小麦一起走高。
玉米近期的势弱推动玉米终端用户的需求。
交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 自1月14日以来首次收在50日移动均线以上，此为关键技术迹象。3月玉米收高2-3/4美分，报每蒲耳4.29美元。
美国能源资料协会表示，最近一周乙醇日产量增长3.7万吨，至90.5万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为291,594口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32