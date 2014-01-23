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市场报道 | 2014年 1月 24日 星期五 06:09 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，和小麦一起走高

路透芝加哥1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨，交易商说，玉米和小麦一起走高。

玉米近期的势弱推动玉米终端用户的需求。

交投最活跃的CBOT-3月玉米合约 自1月14日以来首次收在50日移动均线以上，此为关键技术迹象。3月玉米收高2-3/4美分，报每蒲耳4.29美元。

美国能源资料协会表示，最近一周乙醇日产量增长3.7万吨，至90.5万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为291,594口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　母红)
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