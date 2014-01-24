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市场报道 | 2014年 1月 25日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，近月合约在50日移动均线附近盘整

路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五持稳，交易商称近月合约在50日移动均线切入位附近盘整，在过去四个交易日中有三日上涨。

本周，近月3月玉米合约 升2.3%，周五小涨1/2美分，报4.29-1/2美元。

美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14年度玉米69.3万吨，超过预估的25-65万吨。

美国农业部还公布，民间出口商报告向西班牙出口了15万吨玉米，向日本出口了10万吨，向埃及出口了12万吨美国玉米，都将在2013/14年度付运。

今日CBOT玉米期货成交量预计为256,962口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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