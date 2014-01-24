芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，近月合约在50日移动均线附近盘整

路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五持稳，交易商称近月合约在50日移动均线切入位附近盘整，在过去四个交易日中有三日上涨。

美国农业部还公布，民间出口商报告向西班牙出口了15万吨玉米，向日本出口了10万吨，向埃及出口了12万吨美国玉米，都将在2013/14年度付运。