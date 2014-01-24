芝加哥期市：CBOT玉米期货持稳，近月合约在50日移动均线附近盘整

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透芝加哥1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五持稳，交易商称近月合约在50日移动均线切入位附近盘整，在过去四个交易日中有三日上涨。
本周，近月3月玉米合约 升2.3%，周五小涨1/2美分，报4.29-1/2美元。
美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14年度玉米69.3万吨，超过预估的25-65万吨。
美国农业部还公布，民间出口商报告向西班牙出口了15万吨玉米，向日本出口了10万吨，向埃及出口了12万吨美国玉米，都将在2013/14年度付运。
今日CBOT玉米期货成交量预计为256,962口。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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