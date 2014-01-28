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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米涨跌不一，现货市场走强带动近月3月合约收高

路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二涨跌不一，交易商说，近月3月合约连升第五日，受助于现货市场走高。

运送到美国墨西哥湾的现货玉米持稳至上涨，因出口需求强劲，因美国玉米价格追平或低于全球其他主要玉米出产国的玉米价格。

美国农业部表示，民间出口商称，向西班牙销售了11万吨美国玉米，在2013-14年付运。

3月玉米合约 升1/4美分，收报4.32美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为236,517口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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