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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货遭遇获利了结下滑

路透1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑，交易商称在连升五日提振现货月3月合约升至两周高位后遭遇获利了结。

小麦和大豆期货大跌也累及玉米期货。

阿根廷种植带近几日迎来及时雨，缓和了燥热情况可能影响产量的忧虑。

3月玉米合约 跌4-1/2美分，收报4.27-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为274,412口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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