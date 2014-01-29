芝加哥期市：CBOT玉米期货遭遇获利了结下滑

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑，交易商称在连升五日提振现货月3月合约升至两周高位后遭遇获利了结。
小麦和大豆期货大跌也累及玉米期货。
阿根廷种植带近几日迎来及时雨，缓和了燥热情况可能影响产量的忧虑。
3月玉米合约 跌4-1/2美分，收报4.27-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为274,412口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(