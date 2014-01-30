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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因周度美国玉米出口销售强劲

路透1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四升至两周半高位，交易商表示，因美国农业部称周度出口销售高于预期。

3月玉米 盘中上升至1月13日来最高的4.34-1/2美元，收涨6美分，报4.33-1/2美元。交易商称主要技术阻力位在大约4.35美元。

美国农业部表示，最新一周出口销售2013/14年美国玉米超过180万吨和2014/15年美国玉米10.57万吨，远高于市场预期。

美国农业部也表示，民间出口商称，销售12.7万吨2013/14年玉米到未知的目的地。

国际谷物理事会将2013/14年全球玉米产量预估上调至9.59亿吨，之前预估为9.5亿吨，且将2013/14年玉米结转库存预估从1.57亿吨上调至1.58亿吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为327,521口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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