版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 05:53 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货尾盘发力收高，本月升2.8%

路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五多数收升，近月3月合约接近收盘时触及近三周高位，此前在日内大部份下跌。

玉米周四上涨1.4%后获利了结浮现，且农户卖出之际，玉米市场承压。

出口需求为玉米市场提供支撑。美国农业部表示，民间出口商称，向西班牙出口11万吨2013/14年美国玉米。

本月，玉米上升12美分或2.8%，为去年秋季大跌后第二次月度连升，且升幅为一年最大。

3月玉米 收涨1/2美分，报4.34美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为271,698口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐