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市场报道 | 2014年 2月 4日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高且触及三个月高位，受助于出口需求

路透2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周一触及三个月高位，交易商说，因美国玉米出口需求引发一轮回补空头。

美国农业部(USDA)称，民间出口商表示，销售113,780吨2013/14年美国玉米到未知的目的地。

交易商仍消化大于预期的USDA上周四公布的周度玉米出口销售报告。

USDA称，最新一周出口检验美国玉米2,164.4万蒲式耳，低于市场2,800-3,300万蒲式耳的预期区间。

3月玉米 收涨1-3/4美分，报4.35-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为327,858口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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