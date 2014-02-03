芝加哥期市：CBOT玉米收高且触及三个月高位，受助于出口需求

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周一触及三个月高位，交易商说，因美国玉米出口需求引发一轮回补空头。
美国农业部(USDA)称，民间出口商表示，销售113,780吨2013/14年美国玉米到未知的目的地。
交易商仍消化大于预期的USDA上周四公布的周度玉米出口销售报告。
USDA称，最新一周出口检验美国玉米2,164.4万蒲式耳，低于市场2,800-3,300万蒲式耳的预期区间。
3月玉米 收涨1-3/4美分，报4.35-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为327,858口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。