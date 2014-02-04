芝加哥期市：CBOT玉米期货大涨至逾三个月高位，因出口和南美产量忧虑

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大涨1.3%，至逾三个月最高，交易商称受到出口需求良好以及担心南美干燥天气影响产量。

指标月3月玉米期货 自6月26日来首次升穿100日移动均线切入位，并收在该关键技术水准之上，这是利多信号。

3月玉米期货日高报4.42美元，为10月25日来最高，结算价报4.41-3/4美元，升6美分。

民间分析公司Informa Economics将阿根廷玉米产量预估由2,500万吨下调至2,260万吨，并下调巴西玉米产量预估100万吨，至6,655万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为323,863口。(完)

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