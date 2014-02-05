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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因出口需求强劲和技术性买入

路透2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货周三上涨，触及约三个月高位，交易商说，受助于技术性买入和美国玉米出口需求强劲。

3月玉米 在交易日有时下跌，且测试切入位在4.39-1/2美元的100日移动均线附近的支撑位，再下跌至4.39美元，之后反弹，收报4.43-1/4美元，上涨1-1/2美分。

美国农业部表示，民间出口商出售236,728吨美国玉米到未知的目的地，包括185,928吨2013/14年玉米和5.08万吨2014/15年玉米。

市场预料，美国农业部在周一公布的月度供需报告中将下调2013/14年美国玉米和全球玉米结转库存预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为342,773口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校)
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