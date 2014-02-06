版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT近月玉米期货在五日连升后回软，远月合约小涨

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四涨跌互见，近月合约下滑，但远月合约小涨。

交易商表示，近月合约五日连升后在三个半月高位附近整固。近期升势后现货市场走软令期货市场卖压加重。

良好的出口需求支撑远月合约，但对中国拒绝美国船货的担忧限制了升幅。

美国农业部周四早报告，最近一周出口销售玉米170万吨，超过预估的90-120万吨。

美国政府数据周四显示，中国进口商本周取消了总计22万吨的四艘美国玉米船货订单。

3月玉米 收报4.43美元，跌1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为408,516口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐