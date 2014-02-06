芝加哥期市：CBOT近月玉米期货在五日连升后回软，远月合约小涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四涨跌互见，近月合约下滑，但远月合约小涨。
交易商表示，近月合约五日连升后在三个半月高位附近整固。近期升势后现货市场走软令期货市场卖压加重。
良好的出口需求支撑远月合约，但对中国拒绝美国船货的担忧限制了升幅。
美国农业部周四早报告，最近一周出口销售玉米170万吨，超过预估的90-120万吨。
美国政府数据周四显示，中国进口商本周取消了总计22万吨的四艘美国玉米船货订单。
3月玉米 收报4.43美元，跌1/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为408,516口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。