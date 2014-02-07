芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，关注下周一月度供需报告

路透芝加哥2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称因投资人在下周一美国政府发布月度供需报告前整固仓位。

分析师预计美国农业部将在月报中将美国玉米结转库存预估下调1,100万蒲式耳，至16.19亿蒲式耳。

玉米价格稍早上涨，但在20日布林格区间上端遭遇技术阻力，自8月26日来指标月3月玉米期货 都未收在该水准上方。