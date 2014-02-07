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市场报道 | 2014年 2月 8日 星期六 06:15 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，关注下周一月度供需报告

路透芝加哥2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称因投资人在下周一美国政府发布月度供需报告前整固仓位。

分析师预计美国农业部将在月报中将美国玉米结转库存预估下调1,100万蒲式耳，至16.19亿蒲式耳。

玉米价格稍早上涨，但在20日布林格区间上端遭遇技术阻力，自8月26日来指标月3月玉米期货 都未收在该水准上方。

本周，近月CBOT玉米期货 升2.4%，连升三周，为7月来最长升势，受到强劲出口需求带动。

3月玉米 收报4.44-1/4美元，升1-1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为384,678口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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