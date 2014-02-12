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市场报道 | 2014年 2月 13日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因技术因素和大豆走低

路透2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周三收跌，连续三日下滑，交易商说，因技术性卖出和大豆期货走低拖累。

南美作物生长状况改善，也向美国玉米市场施压。

3月玉米 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.40美元，守在100日移动均线切入位4.38-1/4美元的上方。

市场静待美国农业部周四公布的农作物长期预估，包括政府对作物种植面积和农地使用的预估。

市场预计，美国农业部周四将表示，上周出口销售80-120吨美国玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为470,285口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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