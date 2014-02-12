芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因技术因素和大豆走低

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期货周三收跌，连续三日下滑，交易商说，因技术性卖出和大豆期货走低拖累。
南美作物生长状况改善，也向美国玉米市场施压。
3月玉米 收低1-1/2美分，报每蒲式耳4.40美元，守在100日移动均线切入位4.38-1/4美元的上方。
市场静待美国农业部周四公布的农作物长期预估，包括政府对作物种植面积和农地使用的预估。
市场预计，美国农业部周四将表示，上周出口销售80-120吨美国玉米。
今日CBOT玉米期货成交量预计为470,285口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)