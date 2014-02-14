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市场报道 | 2014年 2月 15日 星期六 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥2月14日 - 美国玉米期货周五收高，从早盘跌势中反弹，交易商说，当价格跌至接近周度低位时，买家入市。

出口需求强劲和小麦上扬，也为玉米市场提供支撑。

本周，近月玉米合约上涨0.3%。玉米连涨四周，为7月来最长涨势，这期间累计攀升5.1%。

交易商表示，芝加哥期货交易所(CBOT)-3月玉米合约的100日移动均线切入位4.37-1/2美元为关键技术支撑位。

CBOT-3月玉米 上涨4-3/4美分，收报每蒲式耳4.45-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为381,116口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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