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市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因出口需求良好及小麦期货大涨

路透芝加哥2月18日 - 美国玉米期货周二收高，交易商称受到小麦期货市场强势惠及，且迹象显示出口需求良好。

美国农业部周二早公布，上周出口检验玉米82.761万吨，分析师原本预计54.5-67.5万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月玉米合约在20日布林格区间高端附近面临技术阻力，自8月该合约一直未能收在该水准之上。

现货市场走软限制了玉米期货的升幅。

CBOT-3月玉米 上涨4-1/4美分，收报每蒲式耳4.49-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为318,332口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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