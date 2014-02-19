芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三升至约五个月高位，因在玉米连涨四日后，投资人纷纷出脱作空头寸，出现一波回补空头。
玉米期货在过去四个交易日累计上涨3.2%，近月玉米合约 触及9月30日来最高的4.54-1/2美元。
小麦期货急升，也支撑玉米。
CBOT-3月玉米合约收在20日波林格区间高端上方，为8月26日来首次。
交易商表示，预期美国农业部将在其前景论坛上降低2014/15作物年美国玉米种植面积预估，这一预期也扶助提振玉米周三走高。
CBOT-3月玉米 上涨4-1/4美分，收报每蒲式耳4.53-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为552,081口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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