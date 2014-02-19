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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头

路透2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三升至约五个月高位，因在玉米连涨四日后，投资人纷纷出脱作空头寸，出现一波回补空头。

玉米期货在过去四个交易日累计上涨3.2%，近月玉米合约 触及9月30日来最高的4.54-1/2美元。

小麦期货急升，也支撑玉米。

CBOT-3月玉米合约收在20日波林格区间高端上方，为8月26日来首次。

交易商表示，预期美国农业部将在其前景论坛上降低2014/15作物年美国玉米种植面积预估，这一预期也扶助提振玉米周三走高。

CBOT-3月玉米 上涨4-1/4美分，收报每蒲式耳4.53-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为552,081口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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