芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头

路透2月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三升至约五个月高位，因在玉米连涨四日后，投资人纷纷出脱作空头寸，出现一波回补空头。

玉米期货在过去四个交易日累计上涨3.2%，近月玉米合约 触及9月30日来最高的4.54-1/2美元。

交易商表示，预期美国农业部将在其前景论坛上降低2014/15作物年美国玉米种植面积预估，这一预期也扶助提振玉米周三走高。