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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因出口强劲和USDA下降种植面积预估

路透芝加哥2月20日 - 美国玉米期货周四上涨，交易商表示，因政府下调今年玉米种植面积预估，且美国玉米出口需求强劲。

回补空头为玉米期货提供进一步支撑，不过，小麦市场下跌，限制了玉米涨幅。

美国农业部周四早上表示，预期2014/15年美国玉米面积下降至9,200万英亩。

阿根廷农业部维持对该国2013/14年玉米种植面积在570万公顷的预估不变。

分析师预期，周五早上美国农业部报告将显示出口销售旧作和新作玉米介于70-125万吨，一周前为134.1万吨。

CBOT-3月玉米 上涨2美分，收报每蒲式耳4.55-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为454,775口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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