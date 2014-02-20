芝加哥期市：CBOT玉米收高，因出口强劲和USDA下降种植面积预估

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透芝加哥2月20日 - 美国玉米期货周四上涨，交易商表示，因政府下调今年玉米种植面积预估，且美国玉米出口需求强劲。
回补空头为玉米期货提供进一步支撑，不过，小麦市场下跌，限制了玉米涨幅。
美国农业部周四早上表示，预期2014/15年美国玉米面积下降至9,200万英亩。
阿根廷农业部维持对该国2013/14年玉米种植面积在570万公顷的预估不变。
分析师预期，周五早上美国农业部报告将显示出口销售旧作和新作玉米介于70-125万吨，一周前为134.1万吨。
CBOT-3月玉米 上涨2美分，收报每蒲式耳4.55-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为454,775口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)