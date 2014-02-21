芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，但价格仍接近五个月高位

路透芝加哥2月21日 - 美国玉米期货周五下滑，在周四触及五个月高位后出现盘整。

交易商表示，市场仍是利多基调，但缺乏新的基本面消息将涨势延续，玉米因此走低。

本周，近月玉米合约 上涨1.6%，连涨第五周，五周累计攀升6.7%。

美国农业部预期，2014/15作物年美国玉米收成将创纪录高位达到139.85亿蒲式耳。分析师表示，他们对政府的预估有保留，因政府的预估只是基于趋势线预估。

最新一周出口销售美国玉米69.14万吨，低于70-125万吨的分析师预估区间。

分析师表示，尽管近期美国玉米价格上涨，但在出口市场仍有竞争力，这限制了周五的跌势。

CBOT-3月玉米 下跌2-3/4美分，收报每蒲式耳4.53美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为397,277口。(完)

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