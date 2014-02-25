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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受基金买盘带动上涨

路透芝加哥2月25日 - 美国玉米期货周二跳升，尾盘触及日高，交易商称在两日连跌后，受投资基金买盘和燕麦价格上扬支撑出现反弹。

燕麦期货 连续第二日创新高，升20美分封涨停，收报5.03美元。

美国中西部加工商和乙醇工厂玉米现货价格持稳至上涨，因农户销售缓慢。

CBOT-3月玉米 升4-1/4美分，收报每蒲式耳4.55-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为323,056口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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