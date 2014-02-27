重发-芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因供应充裕和小麦期价重挫

(因技术原因重发)

路透芝加哥2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌逾1%，录得一个半月来最大单日跌幅，交易商称，受累于小麦期价重挫，以及去年收成创纪录后玉米供应充裕。

周三玉米期价 触及五个月高位后，交易商锁定获利。交易商称，小麦期货 下跌逾2%也是卖出信号。

美国农业部报告，上周出口销售玉米84.23万吨，高于47.5-77.5万吨的分析师预估区间的高端。日本和哥伦比亚是最大买家。

美国农业部还表示，出口商销售284,480吨美国玉米给墨西哥，2013/14市场年度交割。 3月玉米合约 跌7-1/2美分，报4.48美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为444,044口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)