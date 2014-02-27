重发-芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因供应充裕和小麦期价重挫

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
(因技术原因重发)
路透芝加哥2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌逾1%，录得一个半月来最大单日跌幅，交易商称，受累于小麦期价重挫，以及去年收成创纪录后玉米供应充裕。
周三玉米期价 触及五个月高位后，交易商锁定获利。交易商称，小麦期货 下跌逾2%也是卖出信号。
美国农业部报告，上周出口销售玉米84.23万吨，高于47.5-77.5万吨的分析师预估区间的高端。日本和哥伦比亚是最大买家。
美国农业部还表示，出口商销售284,480吨美国玉米给墨西哥，2013/14市场年度交割。 3月玉米合约 跌7-1/2美分，报4.48美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为444,044口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。