芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受海外需求带动

更正-投行观点：美银美林上调英镑预估，因英国提前大选扭转局势
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上扬约2%，为七周内最大单日涨幅，交易商称因投资人担心强劲的出口需求可能进一步蚕食不多的国内库存。
美国农业部周五公布，民间出口商报告，向未具名目的地出售了10.16万吨旧作玉米。
巴西分析公司Safras & Mercado将巴西玉米产量预估由7,560万吨下调至7,120万吨，这可能提升海外买家对美国玉米的需求。 3月玉米合约 升9-1/2美分，报4.57-1/2美元。本周升0.8%，为连升第六周，2月大涨5.2%，为2013年1月来最大月度升幅。
CBOT玉米期货的六周连升是2010年12月来最长升势。
今日CBOT玉米期货成交量预计为308,039口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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