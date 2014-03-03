芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升，因乌克兰局势紧张可能影响谷物运输

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨至9月中来最高，交易商和分析师表示，是因投资人担心乌克兰政治动荡可能影响谷物运输。

美国出口检验数据优于预期也支撑期货价格。但玉米期货一度跌至平盘下方，收盘远低于日高，受到美国农户买盘增加打压。

乌克兰谷物运输受扰的迹象不多，但不安情绪引发CBOT市场的买盘。

乌克兰是全球最大的谷物出口国之一。该国新任农业部长表示，将确保政治动荡不会令春季谷物播种减少，这缓和了对今年产量的担忧。

美国农业部公布截至2月27日一周出口检验玉米104.4万吨，高于分析师预估的62.5-77.5万吨。

3月玉米合约 升6-1/2美分，报4.64美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为548,923口。(完)

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