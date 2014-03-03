芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升，因乌克兰局势紧张可能影响谷物运输

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨至9月中来最高，交易商和分析师表示，是因投资人担心乌克兰政治动荡可能影响谷物运输。
美国出口检验数据优于预期也支撑期货价格。但玉米期货一度跌至平盘下方，收盘远低于日高，受到美国农户买盘增加打压。
乌克兰谷物运输受扰的迹象不多，但不安情绪引发CBOT市场的买盘。
乌克兰是全球最大的谷物出口国之一。该国新任农业部长表示，将确保政治动荡不会令春季谷物播种减少，这缓和了对今年产量的担忧。
美国农业部公布截至2月27日一周出口检验玉米104.4万吨，高于分析师预估的62.5-77.5万吨。
3月玉米合约 升6-1/2美分，报4.64美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为548,923口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)