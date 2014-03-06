芝加哥期市：CBOT玉米劲扬至六个月高位，因美国出口销售强劲

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月6日 - 美国玉米期货周四跳涨逾2%，至六个月高位，交易商说，受强劲的美国出口销售和围绕全球第三大玉米出口国乌克兰政治动荡的不安情绪提振。
美国农业部称，上周出口销售旧作玉米总计150万吨，为四周来最大规模，高于分析师预期的60-85万吨。
美国农业部称，上周出口销售新作玉米16.45万吨，符合市场预期。
指标5月玉米 在逼近200日移动均线切入位4.79美元的水平获得支撑。
芝加哥商业交易所(CME)集团报告，3月玉米期货有225口交割，总交割量累积达821口。
分析师的平均预期是，在下周公布的月度供需报告中，美国农业部将把美国玉米结转库存预估上调700万蒲式耳，至14.88亿蒲式耳。
分析师还预期，美国农业部将下调2013/14年全球玉米结转库存预估和南美产量预估。
3月玉米合约 升10-1/2美分，报4.85-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为321,539口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。