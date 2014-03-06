芝加哥期市：CBOT玉米劲扬至六个月高位，因美国出口销售强劲

路透3月6日 - 美国玉米期货周四跳涨逾2%，至六个月高位，交易商说，受强劲的美国出口销售和围绕全球第三大玉米出口国乌克兰政治动荡的不安情绪提振。

美国农业部称，上周出口销售旧作玉米总计150万吨，为四周来最大规模，高于分析师预期的60-85万吨。

美国农业部称，上周出口销售新作玉米16.45万吨，符合市场预期。

指标5月玉米 在逼近200日移动均线切入位4.79美元的水平获得支撑。

芝加哥商业交易所(CME)集团报告，3月玉米期货有225口交割，总交割量累积达821口。

分析师的平均预期是，在下周公布的月度供需报告中，美国农业部将把美国玉米结转库存预估上调700万蒲式耳，至14.88亿蒲式耳。

分析师还预期，美国农业部将下调2013/14年全球玉米结转库存预估和南美产量预估。

3月玉米合约 升10-1/2美分，报4.85-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为321,539口。(完)

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