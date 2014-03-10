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市场报道 | 2014年 3月 11日 星期二 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米下挫2%，因USDA预期全球供应充足

路透芝加哥3月10日 - 美国玉米期货周一下挫逾2%，交易商说，受累于美国农业部(USDA)将全球谷物供应预估上调，以及玉米价格跌穿200日移动均线后出现技术卖盘。

玉米期货录得9月来最大单日跌幅，在周五稍早触及六个月高位后连续第二日下跌。CBOT-5月玉米 收跌10-3/4美分，报4.78-1/4美元。

USDA月度供需报告将美国玉米结转库存预估下调，因美国玉米出口上升。不过，USDA将全球玉米库存预估上调，因中国玉米出产增加。

今日CBOT玉米期货成交量预计为309,370口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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