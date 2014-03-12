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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受小麦期货升势带动

路透芝加哥3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周三连升两日，交易商称受小麦期货升势带动，且投资人持续担心谷物运输被推迟以及乌克兰的政治动荡局势。

交投最为活跃的5月玉米期货 从稍早跌势中反弹，结算价升5-1/4美分，报4.88-1/2美元。

CBOT燕麦期货暴涨17%至历史高位，升势持续一个月，因主要出口国加拿大铁路运输受阻令供应紧张。

巴西的Conab将巴西玉米产量预估由7,547万吨下调至7,518万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为260,749口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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