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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因美国出口销售乏善可陈及小麦期货走软

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小跌，交易商称因小麦期货价格下跌，且玉米出口销售结果令部分投资人失望。

交易商称，玉米期货仍徘徊在9月来的高位附近，但缺乏利多消息令市场承压。

美国农业部公布，上周出口销售玉米78.5万吨，约为之前一周水准的一半，且接近分析师预估区间75-150万吨的低端。日本为主要买家，购入26.24万吨旧作玉米。

5月玉米期货 结算价跌3-1/2美分，报4.85美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为224,615口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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