芝加哥期市：CBOT玉米期货大多下滑，因全球供应充裕

路透芝加哥3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大多下滑，交易商称因全球供应充裕，且在本周稍早触及9月来最高水准后有获利了结卖压。

交投最为活跃的5月玉米期货 盘中在平盘上下游走，结算价小升1美分，报4.86美元。

1701GMT到期的3月玉米期货 跌12美分，报4.72-1/4美元。

一官方智库表示，在当前市场年度，中国政府可能收储创纪录的玉米，因需求低于预期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为203,545口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)