芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受小麦和大豆期货升势惠及

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商称，受到小麦和大豆市场的强势惠及。
玉米期价已经连升三日，期内涨幅3.2%。
分析师预计美国农业部周四上午将公布，周度出口销售玉米40-70万吨，一周前为68.34万吨。新作出口预估为10-35万吨，之前一周为10.36万吨。
5月玉米期货 结算价升1-1/2美分，报4.87-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为206,264口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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