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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受技术性卖压拖累

路透芝加哥4月10日 - 美国玉米期货周四小幅收低，交易商称受技术性卖盘打压，尽管美国中西部降雨和霜冻可能拖慢播种进度，继续支撑期价。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米合约 连跌两日，因在周三升至七个月高位后，投资人获利了结。

美国农业部公布，最近一周出口销售2013-14年度美国玉米65.87万吨，2014-15年度玉米5.8万吨，低于市场预估。

巴西政府供应机构将2013-14年巴西玉米产量预估由上月所作的7,518万吨上调至7,546万吨。

5月玉米期货跌1美分，报5.01-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为367,710口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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